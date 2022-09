Over 1.700 har skrevet under – vil have gymnasieelever permanent bortvist

Budskaber er blevet taget godt imod. De to tidligere Munkensdamelever har nemlig fået et væld af beskeder fra tidligere og nuværende elever, der takker for støtten.

- Der er stor støtte til os, og folk er glade for, at vi har lavet den her underskriftsindsamling, og hvad de gerne dele.

Intet svar fra rektor

På Munkensdam Gymnasiums hjemmeside kan man læse skolens 'antimobbestrategi'. Her er mobning og krænkelse beskrevet som uacceptabel adfærd, og det er problematisk, at skolen ikke reagerer med strengere konsekvenser i tilfældet her, mener Anders Voss Jacobsen.

- Hvis det ikke er krænkelse og mobning at smide navngivne personer på en liste under kategorien, at man 'hellere skærer pikken af'. Så ved jeg ikke, hvad er, siger han.

Samtidig frygter han, at eleverne bag listen vil betragte den ene uges bortvisning som en lille ferie, og i andre elevers øjne endda øge deres sociale status.

Anders Voss Jacobsen og Laura Atamoon Clausen har sendt listen til skolens rektor, Per Møller, men har ikke fået svar.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Munkensdam Gymnasiums rektor, men det har ikke været muligt.