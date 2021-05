Over 70 vidner afhørt i sag om ulovlig import af hunde: - Der var noget, der virkede forkert

Hentet i Polen

To af de tiltalte i sagen har afgivet forklaring.

Her erkendte manden fra Kolding importen ved et de første retsmøder. Han forklarede, at han havde hentet hunde af racen fransk bulldog i Lodz i Polen og ført dem ind i Danmark uden at være registreret som importør ved Fødevarestyrelsen eller være godkendt til erhvervsmæssig handel med dyr.

Dengang forklarede han, at han gjorde det, fordi det var nemmere at sælge danske hunde, da udenlandske hunde har et dårligt rygte i forhold til sygdomme.