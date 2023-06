Over sommeren kommer vejhjælpen rullende på cykel

Den sydjyske vejhjælpscykel kommer til at have huse i Bramdrupdam, og selvom den er tiltænkt at skulle hjælpe nødstedte biler i Trekantområdet, så er det ikke ensbetydende med, at man ikke kommer til at se den i andre dele af det syd- og sønderjyske.

- Med tiden finder vi ud af, hvor det giver mest mening at have den kørende. Enkelte dage kan der jo være brug for den på Vestkysten - for eksempel ved Blåvand og Fanø, hvor vi kan have mange assistancer på en dag. Derfor kunne det give god mening, at den også var der til tider, siger stationslederen.

- Der er i hvert fald én ting, der er helt sikkert: Vi bliver mere fleksible med en vejhjælpscykel.