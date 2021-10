Overblik: Disse borgmestre genopstiller og disse seks gør ikke

Jørn Pedersen (Venstre), borgmester i Kolding Kommune:

Kolding skal have ny borgmester efter kommunalvalget. Det ligger fast, efter at Jørn Pedersen har meddelt sin afgang ved udgangen af 2021. Han har haft borgmesterposten siden 2010 og mener, at det må være længe nok.

- Jeg mener, det er vigtigt, at man som borgmester har nylig erfaring med verden udenfor det politiske, og at man er med til at sikre, at der hele tiden er nytænkning og foranderlighed på posten – så to til tre perioder er optimalt synes jeg. Samtidig synes jeg også, at det er nu, jeg skal videre, hvis jeg skal have en ny karriere udenfor rådhuset, sagde han til TV SYD sidste år