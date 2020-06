Oversigt: Her har du størst risiko for at blive blitzet

Hvis du bevæger dig ud i trafikken i Syd- og Sønderjylland, er risikoen for at blive blitzet af en af politiets ATK-vogne er størst på motorvejen ved Vejle og Kolding, viser en undersøgelse fra Lånia.dk.

Onlinemarkedspladsen for lån har fået aktindsigt i data om Rigspolitiets fotovogne og stærekasser for 2019. Den viser, at langt de fleste fartbøder i de 14 syd- og sønderjyske kommuner faldt i Vejle sidste år. Her blev der i alt udstedt 13.846 fartbøder, hvilket resulterede i sammenlagt knap 21 millioner kroner til statskassen.

På andenpladsen kom Kolding med 8.639 fartbøder til en samlet værdi af godt 12 millioner kroner, mens Horsens på tredjepladsen præsterede 7.965 bøder også til ca. 12 millioner kroner.

Samlet set er der udstedt fartbøder for mere 100 millioner kroner i Syd- og Sønderjylland - helt nøjagtigt 101.771.000 kroner.

Så mange fartbøder er der udskrevet i din kommune Vejle: 13.846 (20.775.500 kr.) Kolding: 8.639 (12.397.500 kr.) Horsens: 7.965 (12.075.000 kr.) Fredericia: 7.726 (14.249.500 kr.) Varde: 4.188 (6.381.000 kr.) Hedensted: 3.735 (5.797.000 kr.) Vejen: 3.576 (5.343.500 kr.) Billund: 3.413 (5.302.500 kr.) Sønderborg: 2.760 (4.111.000 kr.) Haderslev: 2.732 (4.409.000 kr.) Aabenraa: 2.516 (3.708.500 kr.) Esbjerg: 2.367 (3.839.000 kr.) Tønder: 2.151 (3.380.000 kr.) I alt 101.771.000 kr. (Kilde: Lånio.dk) Se mere

Ser man bort fra motorveje, var Horsensvej i Vejle og Vejlevej i Fredericia de strækninger, hvor der var størst risiko for at få en fartbøde. På Horsensvej blev der uddelt 2.477 bøder til i alt 3,5 millioner kroner. Vejlevej i Fredericia og Augustenborg Landevej i Sønderborg placerede sig begge med en bødesum på ca. 1,9 millioner kroner på de næste pladser.

Undersøgelsen viser, hvilke tre veje i alle 98 kommuner, bilisterne skal være ekstra opmærksomme på, når de sætter sig bag rattet. Kortet og data for hver enkelt kommune kan findes her:

De fastmonterede stærekasser langs Tjæreborgvej ved Esbjerg har inkasseret i alt 6.949.500 kr. til statskassen i form af fartbøder. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Hver syvende bøde fra stærekasser

Tallene fra undersøgelsen dækker over både fotovogne og stærekasser.

Der blev sidste år udskrevet fartbøder for sammenlagt 777 millioner kroner på landsplan.

Fotovognene uddelte på landsplan 440.649 bøder for i alt ca. 669 millioner kroner, mens stærekasserne uddelte 67.387 bøder for i alt 108 millioner kroner. Fotovognene har således stået for 86 procent af den samlede bødesum i Danmark.

I 2018 blev opsat 20 stærekasser på 11 strækninger i Danmark, og de stod for hver syvende fartbøde. Eneste strækning med stærekasse i Syd- og Sønderjylland er Tjæreborgvej i Esbjerg, hvor 4.507 bilister endte med bøder for i alt 6.949.500 kroner.