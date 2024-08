Skybrud i Kolding søndag morgen

Kolding overvandt Fredericia i lokalbrag

Kolding IF hentede fredag klubbens første sejr i den nye sæson af 1. Division. Det skete ved en 1-0-sejr over naboerne fra FC Fredericia.

Kolding IF har startet den nye sæson med to gange 0-0, mens FC Fredericia kom til kampen med to sejre i bagagen. Hjemmeholdet satte dog en stopper for Fredericias sejrsstime og vandt 1-0.

Kolding lagde et fysisk og intenst spil for dagen, som de er kendt for. Hjemmeholdet kom til klart flest chancer, og kort inde i anden halvleg faldt sejrsmålet.

Christoffer Palm blev skiftet ind i pausen, og efter bare et lille minut på banen, scorede han nær forreste stolpe.

Fredericia pressede på mod slut, hvor Agon Mucolli så sit skud blive reddet på stregen, ligesom det i slutminutterne så ud til, at udeholdet skulle have haft et straffespark, men her vurderede dommeren det anderledes.

Kolding har efter tre kampe fem point, mens Fredericia har hentet seks.

Foto: Kolding IF Fodbold