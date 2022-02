På Danmarks største byggeplads lå gårdspladser lige efter Kristi fødsel

- Det er sjældent, at vi får lov til at udgrave så stort et område, som vi får lov til her, fortæller Janne Flensborg, der er udgravningsleder og ansat ved Museum Sønderjylland.

Udgravningsholdet er med fundne kommet frem til, at byggegrunden var en struktureret boplads med indhegnede gårde umiddelbart efter Kristi fødsel også kaldet romersk jernalder

Vil vide, hvem der boede der

I alt er der fundet 66 arkæologiske fund - gravet ud på 12 arkæologiske områder på byggepladsen.