På grund af energikrisen: Lysfestival aflyser store jubilæumsplaner

Beslutningen kommer i kølvandet på regeringens pressemøde torsdag om forsyningssikkerheden. Her blev det offentliggjort, at der blandt andet vil blive skruet ned for lyset og temperaturen i offentlige bygninger.

Kan ikke forsvare det

Lysfestivalens formand Henrik Larsen er glad for den positive opbakning festivalen har fået de seneste år men fortæller, at man ser sig nødsaget til at slukke lyset for de store og strømtunge events.

- Ovenpå energikrisen og de markante sparetiltag vi alle bliver pålagt, kan vi ikke forsvare at sætte strøm til lysfestivallen i 2022, siger han i pressemeddelelsen.