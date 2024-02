På mirakuløs vis overlevede de ulykke: Frygter, at det vil ske igen

Men det liv forsvandt på et splitsekund en midsommeraften den 25. juli 2020.



Amalie Bonde tog den aften Barbara Trolle med til en fest hos sin ekskæreste, men festen endte brat, da pigerne sammen med tre andre unge mennesker falder ned fra første sals højde, fordi den altan de befandt sig på kollapsede.

- Vi startede med at gå tre mennesker ud på altanen for at snakke, fordi musikken var ret høj. Jeg fik så et opkald, og i det, jeg rejste mig for at tage den, var der en, der overtog min stol, fortæller Amalie Trolle og fortsætter:

- Da jeg havde lagt på, gik jeg derud igen, og der var i mellemtiden kommet en mere ud på altanen. Vi snakkede om, at en af os nok burde gå ind, og så var det, da vi bytter plads for at en af drengene kunne gå ind, så hørte jeg bare lyden af noget, der knækkede, og folk, der skreg.

Barbara Trolle slap rent fysisk heldigt fra ulykken med kun et brækket håndled.