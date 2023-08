Partier kritiserer udvisning af rengøringsassistent

Kritikken kommer fra blandt andre SF's gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt og formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund.

Sagen omhandler thailandske Aphitchaya Chalad, der til daglig kaldes Tucktack. Hun har fået besked på at forlade landet den 17. september. Det er selvom, hun arbejder 30 timer om ugen som rengøringsassistent i en børnehave i Kolding.

Det skriver Ekstra Bladet.



- Jeg er så frustreret over denne her sag, for det er bare så meningsløst. Det giver jo ikke mening, at vi sender et menneske ud af landet fra et job, som der i øvrigt ikke er mange, der står i kø for at udføre, siger Karina Lorentzen Dehnhardt til avisen.

Pernille Vermund deler Dehnhardts frustrationer, og mener det er et bevis på, at den er helt gal med udlændingepolitikken.