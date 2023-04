Det skriver JydskeVestkysten i dag.

Han har tilstået, at han den 14. februar stjal et mindre kontantbeløb fra Slotsbadet i Kolding og derefter bandt sig selv for at aflede politiets opmærksomhed.

Men da han skulle for retten torsdag formiddag, var han pist væk. Anklageren ringede til ham og fik at vide, at den tiltalte befinder sig i udlandet. Han er imidlertid tilbage i landet senere på året.

Forløbet fremkaldte en del latter i salen, skriver JydskeVestkysten.