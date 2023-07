Personale blev udsat for trusler - nu siger kommunen stop

Ordningen har eksisteret som en forsøgsordning siden 2019 - men på grund af en mindre gruppe overivrige klunsere, har man valgt at stoppe forsøgsordningen.

- Man havde været inde for at aflevere noget, og når man så kom ud, så stod der en og rodede i ens trailer. Det var ikke fordi, at de var i gang med at sortere for en, det var fordi, at de ville se, om der var noget, de kunne lave en forretning på, fortæller Martin Bramsen, der er formand for Skatkammeret ved Redux Affald hos Kolding Kommune.

Systematisk rovdrift

Det er særligt ved containeren med metalskrot, at problemerne har været størst, ifølge Martin Pedersen Stub, der arbejder som projektleder hos Redux Affald.