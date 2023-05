Bogen har fået titlen Cockpittets Hemmeligheder, og her fortælles historier fra 25 år i luften med alt fra rigmænd til dømte terrorister, der ville have fat i ham

- Jeg er meget spændt på, hvordan bogen bliver modtaget. Jeg har altid selv været vildt fascineret af at flyve. Og jeg håber, hr. og fru Danmark gennem mine rejseberetninger kan få et indblik i, hvordan det er at være pilot, siger Morten Knoth til TV2 ØSTJYLLAND.