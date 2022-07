Plader fra Kolding sidder i russisk våbenskib

Danfoss skriver også, at det danske hovedkvarter i Nordborg ikke kender til, hvor Ridans produkter ender.

- Danfoss A/S og dets danske datterselskaber gøres ikke af JSC Ridan bekendt med det endelige slutprodukt, slutbruger og/eller slutbrugen. Dette gælder også for et eventuelt salg, levering, overførsel eller eksport af varmevekslere eller andre produkter fra JSC Ridan til det russiske militær, herunder til det russiske militær som slutbruger.

Danfoss har tidligere erkendt over for DR og Danwatch, at Ridan har solgt varmevekslere til blandt andet våbenskibet Gennady Dmitriev, der er designet til at kunne sejle op på siden af krigsskibe og ubåde og omlaste ammunitionen på åbent hav.

I redegørelsen skriver Danfoss, at man ikke havde nogen viden om, at varmevekslerne ville ende på skibe i den russiske flåde.

- Hverken Danfoss A/S eller Sondex A/S har nogen de facto viden om, at de af JSC Ridan leverede varmevekslere er solgt til det russiske militær.