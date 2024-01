Pølsevogn brænder to gange - mistænkeligt siger ejer

Dengang fandt politiet ikke nogen gerningsmand, men selvom parret ikke mener at have nogen fjender, føler de, at nogen forsøger at skræmme dem.

I ugen op til branden nytårsnat modtog Lin Ye en SMS med teksten,: Jeg har fundet dig, kineser so', og nytårsnat var der så ild i vognen.

Efter den første brand lejede Lin en pølsevogn, der til forveksling lignede den første, men som stod i Kolding, og efter den anden brand har de straks lejet en foodtruck, der skal stå på samme sted foran Elgiganten i Kolding.