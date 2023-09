Politi lukker rockeres tilholdssted

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Lukninger sker på baggrund af de voldsomme hændelser tidligere på måneden i København, hvor en bestemt rockergruppering blev angrebet – formentligt som et led i en verserende konflikt.

Samme rockergruppering har efter politiets vurdering tilholdssted på adressen Låsbygade 38 i Kolding.

- Vores overvejelser med afsæt i det samlede billede, som vi nu står med, har ført til beslutningen om, at lukke det nævnte tilholdssted, siger politiinspektør for Efterforskningscentret i Sydøstjyllands Politi Carit Andersen og fortsætter:

- Vi ønsker ikke uro eller utryghed ved dette tilholdssted i Kolding, og ønsker at skabe en så høj en grad af sikkerhed og tryghed for borgerne, som vi har mulighed for. Dette tiltag har til formål at forebygge, at en eventuel udvikling af konflikten måtte ramme Kolding.



Foreløbigt gælder opholdsforbuddet i 14 dage, og hvis man overtræder forbuddet, risikerer man at blive straffet med fængsel i op til to år.