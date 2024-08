Politiaktion spærrede vej - Kan ikke sige noget om anmeldelsen

20-årig nægter sig skyldig i drab

En 20-årig mand nægter sig skyldig i det drab, han i sidste uge blev sigtet for at have begået i Grindsted mandag eftermiddag.

Tirsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør, men han havde det så skidt, at han ikke var i stand til at forholde sig til sigtelsen.

Derfor blev han varetægtsfængslet i surrogat, og en læge skulle efterfølgende vurdere, hvornår han var i stand til at blive fremstillet igen. Det var han fredag, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Manden er sigtet for at have stukket en mand i overkroppen med kniv flere gange, hvilket medførte, at han afgik ved døden.

Den 20-årige er varetægtsfængslet frem til 3. september.