Politichef: Svenske drenge hyres til grov kriminalitet i Danmark

Det fortæller politiinspektør Torben Svarrer fra National enhed for Særlig Kriminalitet torsdag til DR og Ekstra Bladet, efter at to svenske drenge i de seneste dage er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i Danmark.

- De får simpelthen en større sum penge for at udføre personfarlig kriminalitet og herunder drab. Det, vi har set nu, er drabsforsøg. Men i Sverige har man set drab, og det er nogle af de samme kanaler, der bruges, siger Torben Svarrer til DR.

En 16-årig svensk dreng blev torsdag varetægtsfængslet for en skudepisode, som udspillede sig onsdag aften på Blågårds Plads i København.

Ifølge politiets sigtelse affyrede drengen mindst et skud med en 9-millimeterpistol af mærket Glock mod en ikke identificeret person, som ikke blev ramt.

Ramt blev til gengæld en mand i Vejrupsgade i Kolding onsdag formiddag. Han blev skudt i benet og er uden for livsfare. Også i den sag er der en svensk forbindelse.

En 17-årig dreng er anholdt og bliver torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i sagen.

National enheds for Særlig Kriminalitet efterforsker blandt andet organiseret bandekriminalitet. Og i den forbindelse tegner der sig en mønster med hensyn til svenskerne.

- Vi har set, at organiserede kriminelle på sociale medier efterspørger villige personer til at udføre personfarlig kriminalitet, og at unge svenskere desværre har påtaget sig opgaven mod betaling. Det er noget, vi selvsagt ser på med meget stor alvor, siger Torben Svarrer i en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet.