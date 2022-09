Politiet advarer købere af hundehvalpe efter landsretsdom

Da byretten afgjorde sagen i juni sidste år, blev alle tre frakendt retten til handel og opdræt. Byretten uddelte - ligesom landsretten - fængselsstraffe til to af mændene og en bøde til den tredje.

Landsrettens bøde på 60.000 kroner er dog mindre end byrettens, der lød på 100.000 kroner.

Havde ikke tilladelse

Manden, der blev idømt den længste fængselsstraf, erkendte i byretten at have købt et mindre parti hvalpe i Polen, mens de to andre har nægtet sig skyldige.