Politiet beder om hjælp til at finde dement mand

Opdatering kl. 11.30: Manden er fundet i god behold. Politiet sender en stor tak til en opmærksom borger, der så manden. Fornemt arbejde, skriver politiet på Twitter.

Billedet af manden er nu fjernet fra artiklen.



Sydøstjyllands Politi efterlyser en 64-årig dement mand. Manden har været forsvundet siden lørdag.

Her gik han fra sit plejehjem, Olivenhaven, omkring klokken 18.30. Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.



Ifølge politiet kan manden være søgt flere steder hen i og omkring Kolding.



Politiet har svært ved at sige, hvor han præcist har søgt hen, men et bud kan være byen Vamdrup.

Man havde et håb om, at manden havde forladt plejehjemmet med sin telefon på sig, men det er ikke tilfældet. Derfor har politiet heller ikke så meget at gå med lige nu.

- Årstiden taget i betragtning er det dog ikke den værste tid at være ude, siger vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi.

Hvis man har set eller hørt noget, der kan føre politiet tættere på den 64-årige, bedes man kontakte politiet på 114.

(OBS: Manden er fundet i god behold.)