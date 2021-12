Politiet efterlyser mand og datter: Kan være taget til Kolding

En 32-årig mand er af politiet i Midt - og Vestsjælland efterlyst sammen med sin 8-årige datter efter de havde samvær i Roskilde lørdag. Et samvær der skulle være endt med en overdragelse af datteren til moderen, men som ikke skete.

Politiet mener, at far og datter kan være taget til Kolding-området, som faderen, ifølge politiet, har en relation til.

Far og datter blev sidst set ved hovedbiblioteket i Roskilde lørdag 11.30. Både folk fra lokalområdet og Kolding-området bedes om hjælp til at finde de to.