Politiet fandt nedgravet mand - nu er liget identificeret

Sydøstjyllands Politi fandt torsdag den 26. maj et nedgravet lig i Vonsild nær Kolding, og politiet mener, at den afdøde er blevet dræbt.

Ved en obduktion på Retsmedicinsk Institut er identiteten af den afdøde nu fastslået.

Den afdøde person er i forbindelse med obduktionen blevet identificeret som den 43-årige mand fra Kolding, som af pårørende blev efterlyst den 7. maj 2022. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Tre varetægtsfængslet

Efter fundet af den 43-årige afdøde mand blev tre personer, der menes at kende den 43-årige mand i forvejen, fængslet i 4 uger efter fremstilling i et lukket grundlovsforhør. De er alle tre sigtet for drabet på den 43-årige mand, og de nægtede sig skyldige ved grundlovsforhøret.

Sigtelsen lyder på §237, at på ukendt sted og metode at have dræbt en 43-årig. Straffen for manddrab lyder på fængsel fra fem år til livstid.

Sydøstjyllands Politi meddeler, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere at dele af hensyn til efterforskningen.