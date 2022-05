Politiet finder nedgravet lig af formodet drabsoffer

En 43 årig mand fra Kolding har i næsten tre uger været forsvundet. Efter intensiv efterforskning har Sydøstjyllands Politi torsdag fundet et nedgravet lig, som de formoder er den 43 årige koldingenser.

Manden blev efterlyst af pårørende den 7. maj 2022.

Liget er fundet i Vonsild ved Kolding, hvor et område ved Springbjerggyde torsdag formiddag er afspærret. Politiets efterforskere, teknikere og hunde arbejder torsdag på stedet.

Tre personer fremstilles i grundlovsforhør

To mænd på henholdsvis 32 og 39 år, samt en 35-årig kvinde, alle fra Kolding-området, er blevet anholdt og sigtet for drab på den 43 årige. De fremstilles torsdag eftermiddag ved retten i Kolding.

Det er politiets opfattelse, at den afdøde mand og de tre anholdte kendte hinanden i forvejen.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre.

Den afdøde skal obduceres.

Pårørende til den 43 årige mand er blevet underrettet.

Sydøstjyllands Politi beder om respekt for arbejdet med at sikre beviser i sagen og opfordrer derfor offentligheden til at blive væk fra det afspærrede område for ikke at forstyrre efterforskningen.