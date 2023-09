Politiet indstiller efterforskningen af kommune

Ifølge anmeldelsen skulle Kolding Kommune have indsendt falske dokumenter til Miljøstyrelsen, der står for at give klapningstilladelser, i forbindelse med en sag om cirka 360.000 kubikmeter havbundsmateriale.

I denne sag skulle opgravningen ske i Kolding Fjord, og havbundsmaterialet skulle placeres ud for Trelde Næs i Fredericia Kommune.

Ud fra det materiale som Sydøstjyllands Politi har efterforsket, har de vurderet, at der ikke er tilstrækkelig grundlag til at antage, at der er begået noget strafbart fra kommunens side.

Borgeren, der anmeldte Kolding Kommune, har nu en frist på fire uger til at klage over afgørelsen.