Politiet leder fortsat efter 70-årig

Fire teenagere sigtet for vold efter knivstik

Fredag omkring klokken 20.00 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse om, at en person var blevet ramt af knivstik.

Det var en 20-årig mand, som blev ramt. Han er ikke i livsfare.

Fire personer mellem 15 og 17 år blev anholdt lørdag og er sigtet for kvalificeret vold. Kvalificeret vold er vold mod kroppen i særligt brutal eller farlig karakter.

Sydøstjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at det betragter episoden som en isoleret hændelse, og at intet tyder på, at det er farligt at bo eller færdes i området ved Tingparken.

For at skabe tryghed blandt eventuelt utrygge borgere vil der de kommende dage være flere politipatruljer end normalt til stede i området med henblik på skabe dialog med de borgerne, der ønsker det.