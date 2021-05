Politiet skød mod mand

Politiet skød lørdag ved 16.25 tiden mod en mand i Vonsild syd for Kolding.

Manden blev derefter bragt til hospitalet og er nu uden for livsfare.



Som følge af, at politiet afgav skud mod manden, er Den Uafhængige Politiklagemyndighed tilkaldt og har overtaget efterforskningen.



Tidligere på dagen kom det frem, at en enkelt person var anholdt under en større politiaktion i Hoppeshuse syd for Kolding.

- Vi har afspærret et område og er ved at undersøge et gerningssted. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, sagde Jørn Bystrup, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.