Politiet søger vidner til knivstikkeri ved storcenter

Sydøstjyllands Politi havde mandag morgen fortsat ikke mulighed for at præsentere et signalement af den formodede gerningsmand. Men man søger fortsat vidner, der kan have set noget usædvanligt, atypisk eller på anden måde interessant på stedet. Det skriver JydskeVestkysten.



Det er ikke kun ved indgang G, man søger vidner, men ved hele Kolding Storcenter i perioden omkring klokken 17.15 søndag, understreger Finn Ellesgaard fra Patruljecenter Syd.

Har du oplysninger i sagen, så kontakt Sydøstjyllands Politi på telefon 1-1-4.