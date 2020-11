Politiet stopper efterforskningen af alvorlig altanulykke i Kolding

Sydøstjyllands Politi har besluttet at standse efterforskningen af ulykken, fordi de vurderer, at der ikke er begået noget strafbart.

Ulykken skete den 25. juli ved 21-tiden på Dr. Frichs Vej i Kolding.

Her befandt flere unge mennesker sig på en altan, der pludselig styrtede sammen, hvorefter flere kom alvorligt til skade.

Politiets tekniske undersøgelser viser, at selvom altanen ikke var i forsvarlig stand, kan der ikke placeres et strafferetsligt ansvar.

Ifølge politiet skyldes det, at fejlene ved altanen var skjulte inde i selve altankonstruktionen og i husets facade.

Beslutningen om at stoppe sagen glæder ejendommens ejer Martin Kristensen.

- Det er da en lettelse, at jeg nu har fået eksperternes ord for, at jeg ikke kunne se, at der var noget galt med altanen. Men jeg er stadig ked af, at de unge skulle udsættes for det, siger Martin Kristensen.