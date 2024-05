Politiker har tillid til ledelse på skole med myndigheder på nakken

Det viser en aktindsigt, som TV SYD har fået i antallet af indberetninger om krænkelser mod lærerne og disses sygefravær.

Det sker efter en tid med historier i både lokale og landsdækkende medier, som blandt andet har beskrevet, at elever på skolen bedriver social, religiøs kontrol med elever, der eksempelvis har leverpostej i madpakken.

Senest har arbejdsmiljøet udløst to påbud fra Arbejdstilsynet, og Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) har sat skolen under særligt tilsyn, da skolen ifølge styrelsen muligvis har et parallelsamfund.

Udvalgsformanden for Børn og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune har tillid til, at forvaltningen og skolen i samarbejde med STUK kan løse udfordringerne.

- Vi bakker skolen og forvaltningen op i det arbejde, der pågår på skolen, og vi vil gerne give dem arbejdsro til deres arbejde. Vi anerkender, at der er udfordringer. Det vigtigste for mig er, at eleverne og medarbejderne på skolen trives. Og det er det lange, seje træk, hvor det skal løses over tid, siger Hans Holmer (SF).



Læs hele artiklen her: