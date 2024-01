Politiker overrasket over politiet i sag om vanvidsbilist, der dræbte 26-årig – nu tages sagen op

De tre vidner har dog undret sig over håndteringen. En af dem er Kenni Diabelez.

- Det virker mærkeligt. Selvfølgelig skal der være en grænse for, hvornår de ikke skal operere i hinandens politikredse, men i mit hoved burde vagtcentralen have holdt ved, indtil man var sikker på, at personen var kørt et godt stykke ind i den anden politikreds, og så kunne de have videregivet informationen i stedet for, at jeg skulle starte forfra, fortæller Kenni Diabelez, der fulgte efter vanvidsbilisten og kontaktede politiet.