Politiker vil have kønsneutralt sprog i kommune

Titlen som udvalgsformand kan snart være fortid i Kolding Kommune. I et nyt forslag om kønsneutralt sprogbrug skal formandstitlerne ændres og erstattes af forperson.

Byrådsmedlemmet i Kolding Kommune, Jonathan Dyring Løvbom (Radikale Venstre), vil have byrådet til at tage stilling til sprogbruget på det kommende byrådsmøde den 19. marts. Det sker i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

- Jeg synes, der er nogle forældede strukturer, som gør, at vi bibeholder gammeldags kønsforståelser. Det er et enkelt og simpelt kneb at titulere udvalgsformænd som udvalgsforpersoner i stedet for, fortæller Jonathan Dyring Løvbom.