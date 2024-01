Politiker vil se på politiets håndtering af sag om vanvidsbilist, der dræbte 26-årig

I mere end 20 minutter forsøgte tre vidner nemlig at få politiet til at sende en patrulje, men i stedet for at sende en vogn med det samme, blev vidnerne bedt om at ringe til en anden politikreds.

Vanvidsbilisten var nemlig på vej ud af Sydøstjyllands Politikreds og ind i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

Politiets håndtering kommer bag på medlem af Folketingets retsudvalg Niels Flemming Hansen (K).

- Det overrasker mig, at der ikke er et større samarbejde mellem politikredsene. Det kan og skal aldrig være anmeldernes problem, at en påvirket bilist skifter politikreds. Det skal politiet løse, siger han.

Han vil nu se på sagen og tage den op i retsudvalget.