Politikere har store drømme for Kolding Havn

Elvis Comic (S) og Benny Dall (Ø) er begge glade for, at der nu kommer en dialog om, hvad der skal ske med Kolding Havns fremtid.

Virksomheder på nordsiden, boliger på sydsiden og husbåde i marinaen.

Drømmene er mange og forestillingerne store for Enhedslistens Benny Dall, der har alverdens forhåbninger om, hvad der skal ske med Kolding Havn.

Torsdag aften blev det offentligt kendt, at politikerne i Kolding er blevet enige om et forlig for Kolding Havn.

For ét år siden besluttede et næsten enigt byråd, at havnen i 2043 ikke længere skal være hjem for virksomheder. I begyndelsen af december blev den plan skrottet, da Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og løsgængeren Hanne Dam brød med aftalen.

Med det nye forlig om Kolding Havn skal virksomheder og byliv blandes, og Enhedslistens Benny Dall tror på, at det bliver en god virkelighed.

- Der kan godt være plads til både virksomheder og byen, hvis vi sørger for at vise hensyn til hinanden, siger Benny Dall, der også drømmer at se et havnebassin i Kolding.

Havnen skal blive, som den er

Socialdemokratiets Elvis Comic drømmer derimod om en havn, der forbliver, som den er i dag. Men den tanke skal han glemme, og han skal kigge fremad, lyder opfordringen fra Benny Dall.

- Virksomhederne skal blive dér, hvor de er. Det er virksomheder, der omsætter godt. Det er virksomheder, der bor i Kolding. Nogle af dem har investeret flere millioner for at udvikle deres virksomhed lige her i Kolding – så hvorfor skal vi overhovedet smide dem væk? Siger Elvis Comic.

Det nye forlig skal diskuteres frem til sommeren 2020, og som planen er nu, skal havnen være grøn, og der skal være plads til både virksomheder og boliger.

- Det er en tidlig julegave, at vi nu får en dialog om, hvordan havnen skal være, siger Elvis Comic.

Vi er da rigtig glade for at se, at havnens udløbsdato bliver annulleret. Jesper Hansson, direktør, Svane Shipping

Alle skal blive enige

Det næste halve år kan politikere, virksomheder, havnebestyrelsen og borgere byde ind med de tanker og ønsker de har for havnens fremtid. Og Elvis Comic vil sikre, at alle bliver hørt i den proces.

- Jeg håber, at det her bliver den sidste plan for Kolding Havn, og at vi i fællesskab – jeg understreger i fællesskab – når til enighed, siger Elvis Comic, der har drømt om netop den dialog de seneste mange måneder.

Det samme har Jesper Hansson, der er direktør i Svane Shipping, som ligger på Kolding Havn. For ét år siden fik han nyheden om, at virksomhederne på Kolding Havn kunne se frem til en død i 2043. Men nu er det tal væk, og det klinger godt i direktørens ører.

- Det var da en glædelig nyhed at få op til jul. Vi er da rigtig glade for at se, at havnens udløbsdato bliver annulleret, siger Jesper Hansson.

Jesper Hansson er direktør for en virksomhed, der ligger på Kolding Havn. Derfor er han rigtig glad for, at der nu kommer en dialog om havnens fremtid. Foto: Hans Lausten, TV SYD