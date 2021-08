Pop-up vaccinationssted skal få borgere i udsat område til at få stikket

- Vi nærmer os målsætningen, men vi kan se, at der er nogle områder i vores region, hvor der er knap så mange, der bliver vaccineret, siger han.

Et af de områder er netop Simon Peters Sogn i Kolding. Og her har man prøvet en række ting for at få endnu flere til at tage imod vaccinen.

- Vi har blandt andet sat plakater op og været ude i de forskellige foreninger for at imødekomme eventuelle sprogbarrierer, siger Thomas Boe, kommunaldirektør i Kolding Kommune.

En af dem, der mødte op torsdag for at blive vaccineret, er Margrethe Michaele.

- Jeg synes, det var så enkelt og så fint at komme herud. Man kan tage en bus, og så er man næsten ved døren, siger hun.

Flere fremmødte end forventet

Vaccinationsstedet, der altså har været åbent siden mandag, har givet flere vaccinationer, end de havde regnet med.

- I mandags blev vi nød til at hente nogle flere vacciner. Der kom flere, end vi havde regnet med, og i dag (torsdag, red.) har vi en lidt højere tilslutning, så det håber vi fortsætter, siger Thomas Boe.