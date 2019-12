Poul holder nytår for dem, der skulle have siddet alene

En søndag middag i slutningen af november fik Poul Damsgaards kone, Susanne Damsgaard, sin vagtplan for december. Den viste, at hun skulle have en nattevagt den 31. december fra klokken 23.

- Så tænkte jeg, at i stedet for at sidde hjemme med børnene kunne jeg jo holde noget for andre, der også skal sidde alene nytårsaften, siger Poul Damsgaard.

På under en uge fik Poul og Susanne Damsgaard stablet et arrangement på benene, og de fik af menighedsrådet i Vamdrup Kirke lov til at holde det i kirkehuset. På både Facebook og på Vamdrup Kirkes hjemmeside slog ægteparret begivenheden "Nytår for alle" op.

Her lagde de op til, at alle, der på den ene eller anden måde skulle sidde alene på årets sidste dag, kunne komme med til nytårsfest. På trods af det korte varsel valgte 18 personer – til Pouls store overraskelse - at tilmelde sig arrangementet.

- Jeg synes, det er over alt forventning, at vi bliver så mange. Det er ret imponerende, siger Poul Damsgaard til TV SYD.

Der mangler næstekærlighed

Hvis man spørger festarrangøren selv, er der for lidt fokus på, at gøre noget godt for andre. Derfor ser Poul Damgaard meget frem til en aften i fælleskabets tegn.

- I det samfund vi lever i nu, glemmer mange mennesker det her med næstekærlighed. Jeg tror faktisk ikke, at det eksisterer mere. Derfor tænkte jeg, at det kunne være meget rart at samle folk og stå sammen om noget, siger Poul Damgaard, der glæder sig til en aften i fælleskabets tegn.

Hele nytårsdag har ægteparret gået og pyntet festligt op, lavet mad og dækket et stort nytårsbord, så de klokken 17.30 kunne være klar til at byde gæsterne velkommen i kirkehuset.