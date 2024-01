Præst glæder sig over Kongeord

- Jeg syntes, at det er dejligt at se og læse, hvordan kongen sætter pris på den måde, han oplever Brødremenigheden på, som åben, og en menighed som ikke låser sig om sig selv, men tværtimod er åben i forhold til samfundet.

Hvad tror du, det er ved byen, ved jeres menighed, hele historien, der gør, at kongen vælger at fremhæve netop Christiansfeld?



- Jeg tror dels det er den forbindelse, der var til kongehuset helt fra starten, altså uden kong Christian den 7. var der ikke noget, der hed Christiansfeld eller Brødremenigheden i dag. Det er den ene ting og den anden ting, så fornemmer jeg også uden at skulle skyde kongen noget i skoene, at han kan se sig selv på den måde som Brødremenigheden er menighed på, en menighed, som er åben for alle, siger Jørgen Bøytler.