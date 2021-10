Prisen på stort gasprojekt ventes at stige med en milliard

Professor: - Projektet er ikke klimavenligt

Brian Vad Mathiesen kalder projektet "en dårlig idé for den grønne omstilling".

- Energinet argumenterer for, at der er en god ting, at der er en tarifbesparelse, men jeg vil sige, at det er en dårlig ting, fordi vi skal helt af med naturgas.

- Nogle betragter gas som et transitionsbrændsel, hvor man går fra noget fossilt til noget grønt. Men gas er ikke et grønt brændsel, det er et fossilt brændsel, siger han.



Energinet skriver i pressemeddelelsen, at det er en "virkelig svær øvelse at forudse præcist, hvor store udgifterne bliver på de her meget store og komplicerede anlægsarbejder".

Men flere ting kunne have været regnet med fra start, mener Brian Vad Mathiesen.

- I det her tilfælde mener jeg, at man kunne have taget højde for, at der har været bump på vejen. Forsinkelser, tekniske vanskeligheder og at infrastrukturen kan stige i pris.

- Selv om man var gået til myndighederne med de 8,2 milliarder, var det sandsynligvis blevet godkendt alligevel, vurderer han.

Baltic Pipe blev vedtaget i 2018 med formål om at gøre Polen og Østeuropa mindre afhængige af russisk gas.

De samlede omkostninger til Baltic Pipe ventes at ligge mellem 12 og 16 milliarder kroner.