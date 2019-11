Privatejet genbrugsbutik skaber bekymring og møder kritik

760 kilo. Så meget genbrug solgte Brian Juhl Røbel Jensen på åbningsdagen i sin nye butik, Genbrugskongen, der ligger på Koldings genbrugsplads på Bronzevej.

Genbrugsbutikken er åbnet efter ønske fra Kolding Kommune som et led i Teknik- og Klimaudvalgets strategi for øget genbrug i kommunen. Driften af genbrugsbutikken blev sat i udbud, og Brian Juhl Røbel Jensen vandt udbuddet. Det er dog ikke alle i kommunen, der er begejstrede for, at en privat skal drive butikken.

Salget er i fuld gang, og der er allerede solgt over et ton genbrug hos Genbrugskongen. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Bekymring fra velgørende foreninger

Flere af de velgørende foreninger, der har genbrugsbutikker i Kolding Kommune, har udtrykt bekymring over den nye konkurrent. TV SYD har talt med Mission Afrika Genbrug, Folkebiksen og Fællesforeningen Lopper, der alle er nervøse for, hvad det vil betyde for de velgørende foreningers omsætning, at Genbrugskongen er åbnet.

Formand for Røde Kors i Kolding, Ole Kærup, synes også, det er en dårlig idé med den private genbrugsbutik:

- Det er unfair konkurrence og en hån mod de frivillige, som arbejder i Koldings øvrige genbrugsbutikker.

Han er dog ikke bekymret for den enkelte butik, men hvis Genbrugskongen bliver en succes, og der åbnes flere, frygter formanden, hvad det vil betyde for Røde Kors.

Formand for Røde Kors i Kolding synes ikke, den privatejede genbrugsbutik er fair overfor de frivillige hos Røde Kors. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

- Jeg er bange for, at overskuddet til forskellige sociale aktiviteter og nødhjælp til ind- og udland bliver beskåret kraftigt, siger han.

Brian Juhl Røbel Jensen mener dog ikke, der er grund til bekymring på grund af den øgede interesse for genbrug blandt borgerne, han mener, der er.

Kritik fra borgerne

På Facebook har flere borgere også kritiseret ejerskabet af den nye butik. Blandt andet fordi Genbrugskongen må tage ting fra genbrugspladsen og sælge. Ting, som kommunens borgere – uden tidligere konkurrence fra Genbrugskongen – kunne komme og hente gratis.

Brian Juhl Røbel Jensen fortæller, at han er ked af kritikken, men at han til dels kan forstå borgernes kritik på grund af de seneste ugers aktivitet på genbrugspladsen i Kolding Nord.

De tre uger inden åbningen i onsdags var Brian Juhl Røbel Jensen nemlig ofte ude på pladsen for at kunne få fyldt sin butik op, men han siger også, at det nu efter åbningen slet ikke bliver den samme mængde, han tager ude fra pladsen.

Her er reglerne for direkte genbrug Borgere: På Kolding Nords genbrugsplads må du tage de fleste med dig hjem. På nær enkelte fraktioner, der er markeret med røde skilte. Du må ikke tage ting med hjem fra Kolding Kommunes resterende fire genbrugspladser.

Fællesforeningen Lopper: Samlingen af velgørende foreninger må hente de ting, som borgere stiller ind i de fire loppecontainere på genbrugspladserne i Kolding Syd, Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov.

Genbrugskongen: På Kolding Nord genbrugsplads har de ansatte ved Genbrugskongen de samme rettigheder som borgerne. På de resterende fire genbrugspladser må de – på grund af deres tilstedte genbrugspas – også indsamle ting. De må ikke tage fra de fire loppecontainere. Alle med et forretnings- eller projektmæssigt formål kan søge om et genbrugspas ved Kolding Kommune.

Derudover mener Brian Juhl Røbel Jensen, at to tredjedele af de ting, han samler ind, formentlig ville være blevet til affald alligevel. Enten fordi vejret ødelægger dem, eller fordi genbrugspladsens ansatte rydder op i tingene i løbet af dagen.

Krav om socialt ansvar

Nogle Facebook-brugere har også skrevet, at de ikke vil fylde en ejers lommer eller støtte op om gratis arbejdskraft, men det er en misforståelse, siger Brian Juhl Røbel Jensen.

Udover husleje, lys, varme og en fast løn til ejeren går overskuddet til aktivering af borgere, fortæller Brian Juhl Røbel Jensen. For med driften af genbrugsbutikken fulgte også et krav fra kommunen. Butikken skal tage et socialt ansvar og ansætte praktikanter, flexjobbere, kontanthjælpsmodtagere og lignende.

Aftalen med jobcentret om, hvordan ansættelserne skal foregå, er endnu ikke på plads, og derfor er der ikke ansat nogle på nuværende tidspunkt. Brian Juhl Røbel Jensen fortæller dog, at det er blevet foreslået, at de kommende medarbejdere kommer på prøve i 14 dage, og hvis vedkommende og han efterfølgende bliver enige om at fortsætte samarbejdet, bliver det Brian Juhl Røbel Jensen, der skal udbetale løn. Genbrugskongen forventer på sigt at kunne beskæftige 20 til 30 medarbejdere med forskellige antal timer.

Brian Juhl Røbel Jensen fortæller, at han er i løbende kontakt med kommunen om forbedringer og for at få lagt en fast ramme om projektet, der har en forsøgsperiode på tre år.

På TV SYD klokken 19.30 i aften forklarer formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune, Jakob Ville (V), kommunens beslutning om åbningen af genbrugsbutikken.