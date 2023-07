Psykiater er detektiv på børneafdelingen

- Hvert enkelt barns situation er kompleks, og derfor er det et detektivarbejde at koble de fysiske smerter til det, der udløser dem, forklarer Ditte Roth Hulgaard og uddyber, at børnene ikke selv er klar over, at mavesmerter for eksempel kommer af mistrivsel i skolen.

Bedre prognose end for voksne

Når et barn først er blevet henvist fra sin praktiserende læge til børneafdelingen, vil en børnelæge vurdere, om symptomerne er funktionelle og så alvorlige, at barnet skal videre til Ditte Roth Hulgaards team af psykologer, pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, ergoterapeuter, skolelærere og børnelæger.