Psykiater hjælper børn med udbredt lidelse

Der er langt fra altid én udløsende årsag til, at børn udvikler sygdommen, men fælles for denne gruppe af børn og unge er, at de er belastede af en række fysiske symptomer, som hverken blodprøver eller røntgenundersøgelser kan forklare.



- Det kan være en meget alvorlig børnesygdom, som også belaster familien. Nogle børn har mange års skolefravær bag sig og intet fritidsliv. De er mest derhjemme, og enkelte ligger i sengen i mørket bag nedrullede gardiner, fortæller psykiater Ditte Roth Hulgaard, som netop er ansat på Børne- og Ungeafdelingen på Kolding Sygehus for at arbejde specifikt med funktionelle lidelser hos børn og unge.