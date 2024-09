Psykisk sårbare kommer sig hurtigere med hjælp fra ligesindede

Udgivet 29. sep

Et 10-ugers gruppeforløb ledet af borgere med en fortid i psykiatrien har vist sig at have en positiv effekt på psykisk sårbare. Nu er forløbet blevet til et fast tilbud to steder i landsdelen.

Sættes patienter med psykiske udfordringer sammen med andre borgere, der har en fortid i psykiatrien, så kommer patienterne sig hurtigere. Det er en del af konklusionen på et forskningsprojekt, hvor borgere i blandt andet Fredericia har været i et 10-ugers gruppe forløb, hvor borgerne kan dele deres hverdag og kampe med frivillige. Projektet Vejen til Hverdagslivet er nu blevet til et regulært tilbud på Fredericia Sundhedshus, hvor frivillige sidder klar til at tage imod borgere. - Jeg kan være med til at hjælpe nogen, der måske har stået i nogle af de samme ting, som jeg selv har, uden at det handler om, at noget skal fikses, men mere at vi kan have en fælles forståelse, fortæller Linn Egelykke Warriø. Hun har tidligere været sygemeldt med depression flere gange og er nu blevet en af gruppelederne i forløbet.

Linn Egelykke Warriø og Niels Jørgen Hedegaard har begge en fortid som patienter i psykiatrien. Nu hjælper de andre borgere i et forløb, der har vist sig at have en positiv effekt på psykisk sårbare. Foto: Josephine Maria Møller

Det er blandt andet mødet med andre i lignende situationer og med lignende erfaring, der kan gøre en forskel, mener Niels Jørgen Hedegaard, som sammen med Linn Egelykke Warriø leder samtalen i gruppen. - Vi har levet med psykisk sårbarhed. Og det betyder jo, at vi kender håbløsheden, vi kender afmagten og vi kender frustrationen. Vi kender det at snakke med fagpersoner, som ikke forstår, hvad det er, vi forsøger at sige. Forløbet er lavet af foreningen Peer-partnerskabet med støtte fra Velux Fonden i samarbejde med Fredericia, Kolding, Rødovre og København Kommuner.

Koncernchef for Social og Handicap i Fredericia Kommune Henriette Korf Graversen er glad for, at flere civile aktører kommer i spil på socialområdet. Foto: Troels Sørensen

Hos Fredericia Kommune er man glade for, at forløbet kan skabe flere differentieret tilbud til borgerne. - Vi har en strategi, hvor vi i langt højere grad end tidligere rækker ud til de civile aktører. Det gør vi, fordi vi også er presset på en række parametre, som gør, at vi har brug for flere kræfter til at understøtte de borgere, der kan have brug for støtte. Så når vi har en indsats som her, så kan det potentielt set være med til at lette presset på vores egen socialpsykiatri, siger chef for Social og Handicap Henriette Korf Graversen.

I Fredericia foregår forløbet Vejen til Hverdagslivet på Fredericia Sundhedshus, mens det i Kolding foregår i Frivillig Koldings lokaler på Banegårdspladsen. Foto: Josephine Maria Møller