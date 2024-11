Rapport: - Held at fyrværkeriulykke ikke raserede alt i 2 kilometers radius

For at sætte ulykkens mulige omfang i perspektiv, tager vi først en tur til Enschede i Holland.

Faktisk var det et spørgsmål om rent held og 240 sekunder, at det hele ikke endte værre.

Et område i en radius af cirka 2 kilometer ville i så fald have været totalt raseret

Eksplosionen kostede 22 menneskeliv, beskadigede 950 mennesker fysisk og psykisk, mens 200 ejendomme blev udryddet.

På N.P. Johnsens fyrværkerifabrik i Seest rummede lageret i omegnen af 284 tons NEM. Altså dobbelt så meget, som i Enschede.

- Selvom det er dybt tragisk, at én brandmand afgik ved døden i forbindelse med eksplosionen, må det konstateres, at skaderne, såvel personskader som materielle skader, ved ulykken i Seest, var væsentlig mindre end ved ulykken i Enschede, står der i rapporten.

Det nævnes, at indsatsen fra det lokale politi og beredskab havde stor betydning for, at det ikke gik værre til, da man hurtigt fik evakueret 924 personer. Men der er én omstændighed, ren held, der gjorde, at det ikke blev mere fatalt.

240 sekunder

- En anden årsag til, at skaderne ved ulykken i Seest blev væsentlig mindre end tilfældet var ved ulykken i Enschede, skyldes held, skrives der i rapporten.

Omkring to timer efter ulykken startede, fandt store eksplosioner sted. Det gjorde de, heldigvis, med 240-300 sekunders mellemrum, altså 4-5 minutter.

- Havde hele lageret på fabrikken i Seest eksploderet på én gang, ville skaderne have været væsentlig større for så vidt angår personskader og materielle skader, idet ekspertgruppen er af den opfattelse, at et område i en radius af cirka 2 kilometer i så fald ville have været totalt raseret, står der i rapporten.

Rapporten kunne ikke fastlægge, hvordan branden i den første container på fyrværkerifabrikken opstod. Den skriver, at de danske myndigheders handlinger på fyrværkeriområdet efter ulykken i Enschede, svarede til det, som også øvrige europæiske myndigheder iværksatte.

Derfor var afstand mellem større fyrværkerioplag og bebyggelse altså allerede skærpet, som følge af erfaringerne fra Holland.