Redningsmandskab kæmper med to brande

Klokken 04.11 fik Sydøstjyllands Politi to næsten samtidige anmeldelser om, at en landejendom på Gl Skartved i Bjert sydøst for Kolding stod i flammer.

- Der er kreaturer på ejendommen, hvor branden lige nu har godt fat i stald og og udbygninger, mens stuehuset er gået fri, så ingen mennesker er kommet noget til, oplyser vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi.

Trekantområdets Brandvæsen har indsat mandskab og materiel fra sine stationer i Kolding, Tyrstrup, Stepping og Fredericia til slukningsarbejdet og til at redde kreaturerne ud af den brændende stald.

Slukningen vanskeliggøres af, at der også er ild i den halm, der opbevares på gården. Brandvæsenet forventer ved 06-tiden, at slukningsarbejdet vil fortsætte i nogle timer endnu.

Frostvejr