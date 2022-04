Regeringen er imod dumpning af havneslam - det kan få stor betydning i Kolding og Fredericia

Miljøminister Lea Wermelin (S) lægger op til at stramme reglerne for at dumpe forurenet havneslam i havet.

Det skriver Politiken lørdag.

Ministeren ønsker at gribe ind over for dumping i hele landet og ikke kun i forbindelse med den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns havn.



- Vi ønsker at stramme de generelle regler. Vi skal kigge på, hvor man klapper henne, og at man sikrer sig, at det er natur- og miljømæssigt forsvarligt, siger Lea Wermelin til Politiken.