Restemad er den nye dille

For at hjælpe kommunerne i mål med skaderne oprettede en stor forligskreds Stormflodspuljen, hvor der blev afsat 125 millioner kroner fra politikerne på Christiansborg. Det rakte dog ingenlunde til beløbet skaderne løb op i.

De berørte kommuner bad om 172 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, TV SYD har fået.

Det var dog forventet, at regningen kunne blive dyr. Derfor var der et maksimum beløb på 25 procent af kommunens samlede udgift. Det betød derfor, at knapt 39 millioner kroner blev tildelt landets kommuner.

Derfor stod der 87 millioner kroner tilbage på kontoen, som aldrig har fået lov at arbejde ude i kommunerne. Det er forkert, mener Peter Kofod fra Dansk Folkeparti.

- Jeg synes, at en ny ansøgningsrunde vil give rigtig god mening. Kommunerne får en chance for at søge igen, og for at vi kan få de her penge ud og virke. Man kan sige, at pengene er afsat, så de ligger jo i en kasse i et sted, og de skal jo bare bruges, siger Peter Kofod.