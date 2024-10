Retssag mod demensramt mand rejser flere spørgsmål hos juraeksperter

9. december sidste år forvildede han sig ind til en 99-årig kvinde på plejehjemmet Kongebrocentret i Christiansfeld, hvor de begge to boede på det tidspunkt. Kvinden ville have ham ud, men den 74-årige gjorde modstand og udøvede ifølge anklageskriftet vold mod hende, så hun fik brud på hoften, skulderen og næsen.

Her er en 74-årig mand tiltalt for legemsangreb med døden til følge.

Umiddelbart efter hændelsen fortalte den 99-årige kvinde til plejepersonalet, at hun ikke ønskede at anmelde den 74-årige til politiet, fordi hun vidste, han ikke kunne gøre for det. Politiet valgte dog at rejse sigtelse i sagen, da kvinden dagen efter døde.

- Samtidig tænker jeg, at den her sag kunne give anledning til, at vi måske træder et skridt tilbage og overvejer, hvordan vi skal håndtere den slags sager. Giver det mening at gennemføre en retssag mod en demensramt mand, eller kan man finde nogle andre måder at håndtere sagerne på? siger hun.

I den pågældende sag lægger anklagemyndigheden op til, at den 74-årige fortsat skal anbringes på en psykiatrisk afdeling, hvis han kendes skyldig. Det vækker kritik hos fagfolk med forstand på demens, der mener, han hører hjemme på et demensplejehjem.

De har i journalnotater beskrevet, hvordan de oplever ham som rolig, venlig og samarbejdsvillig i det omfang, man kan forvente af en mand med fremskreden demens og anbefalede allerede i foråret, at han både under varetægtsfængslingen og efter en eventuel dom ud fra deres vurdering kunne være på en psykiatrisk afdeling.

Det bliver beskrevet i et journalnotat, at Retslægerådet er blevet involveret i sagen. Anklagemyndigheden kan vælge at bede om en vurdering fra rådet i straffesager, når der er behov for lægefaglige vurderinger, som kræver særlig ekspertise.

Søren Arvig Verdoner forsker i strafferet på Aarhus Universitet. Han udtalte i foråret til TV SYD, at hans vurdering var, at sagen ville ende med en anbringelse på et demensplejehjem.

Hos Birgit Feldtmann rejser sagen også et andet spørgsmål, for hvordan skal mandens forsvarer Anja Hedegaard Nielsen bygge sit forsvar op, når hun ikke kan spørge sin klient til hændelsen.

- Domstolene er ikke formelt bundet af Retslægerådets anbefalinger. Jeg har aldrig hørt om, at man tilsidesætter Retslægerådet i forhold til de medicinske forhold, men sagens juridiske dommere har mulighed for at foretage en bredere vurdering, når det kommer til at beslutte, hvor en tiltalt skal anbringes efter dom, lyder det fra Søren Arvig Verdoner.

Det er uvist, hvad Retslægerådet i den konkrete sag er nået frem til, da det først vil komme frem under retssagen, men det er sket i sager, at rådet er nået frem til en anden anbefaling end de læger, der har med den tiltalte at gøre til daglig.

Det kan have betydning for, hvor en tiltalt bliver anbragt ved eventuel dom.

Han husker ikke, hvad han har gjort, og en læge har vurderet, at man under varetægtsfængslingen ikke har kunnet afhøre ham, fordi hans forståelse, opfattelse og hukommelse er svært beskadiget.

- Det er jo ekstremt svært. Normalt vil du som forsvarer have en dialog med din klient og få at vide, hvad der er sket ud fra vedkommendes perspektiv. Noget tyder på, at man ikke kan have den samtale i den her sag, siger hun og peger også på, at man risikerer at gå glip af vigtige nuancer i sagen.

- Der er efter min vurdering nogle interessante, retlige spørgsmål. For hvis han for eksempel gik forkert og troede, han var i sin egen lejlighed, og der så pludselig er en person i lejligheden, så kan man overveje, om han troede, at der var tale om en nødværgesituation, men den dialog kan man ikke have med ham, siger Birgit Feldtmann.