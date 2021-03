Ridetræner om smitsom hestevirus: - Det kan få fatale følger

Hos Dansk Ride Forbund deler man Lars Trier Kjøllers bekymring.

- Det er en alvorlig sygdom, når vi har de aggressive udbrud af herpesvirus. Det er den sygdom blandt rideheste i Danmark, vi tager mest alvorligt, lyder det fra Mette Uldahl, der er veterinærkonsulent hos Dansk Ride Forbund.

Brud på karantæneregler

For at hindre spredning af hestesygdommen er der indført karantæneregler. Det betyder, at alle heste, der transporteres ind i Danmark, skal i karantæne i 28 dage. Netop for at sikre, de ikke er syge med EHV-1. Og dén regel er det ikke alle, der har overholdt. Det fik mandag Dansk Ride Forbund til at aflyse alle aktiviteter og stævner frem til den 26. april.

- Det primære er, at de over afstande og i et fælles luftrum kan overføre smitte til hinanden. Derfor er det jo effektivt at sørge for, at forskellige grupper af heste bare ikke mødes længere. For så kan de ikke overføre til hinanden, siger Mette Uldahl.

God hygiejne vigtig

Mennesker kan ikke blive syge af hestevirussen, men vi kan være med til at flytte den rundt.