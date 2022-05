Royal Run passerer 80.000 deltagere

Tidligere på året blev det offentliggjort, at kronprinsesse Mary er blandt deltagerne til det royale løb i Kolding.

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Dengang deltog 70.938 danskere. Året efter snørede mere end 82.000 danskere løbeskoene.

I 2020 blev Royal Run aflyst grundet coronapandemien, mens 2021-udgaven blev udskudt til september. Deltagerantallet hed dengang 79.396, og med dagens opgørelse af løbsdeltagere mangler 2.000 flere at tilmelde sig dette års løb for at sætte rekord.

Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan du nå det endnu. Tilmeldingen lukker pinsedag, 5. juni.