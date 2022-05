Ruten er klar til royal rundtur i Kolding

Smuk rute til alle

Det er Kolding Motion samt Kolding KFUM Atletik og Motion, der står for ruten. Deres mantra har været, at alle skal få en oplevelse, når de snører skoene og bevæger sig ud - uanset længden af deres løbetur.

- I planlægningen har vi forsøgt at lave både spændende og afvekslende ruter, som giver en unik oplevelse – uanset hvilken distance man vælger. Der er noget helt særligt over at løbe gennem en folkefest i de bilfri gader, og der venter en helt unik løbeoplevelse. Langs ruten vil der være masser af underholdning, så vi håber også, at deltagerne vil tage sig tiden til at nyde det og få en fantastisk oplevelse, siger Kristina Schou Madsen fra Kolding Motion i en pressemeddelelse.

Vil du løbe i decideret royalt selskab, så er det one mile-ruten, du skal løbe på. Det er nemlig den, kronprinsessen gennemfører, når hun kommer til Kolding den 6. juni.

Bilfri løbefest

Royal Run kommer til at påvirke trafiksituationen i det meste af byen - ikke mindst de mest centrale dele. Fra morgenstunden vil trafikken løbende blive lukket. Først i løbet af aftenen kan man forvente, at gaderne igen bliver åbnet for firehjulet trafik, lyder det fra Kolding Kommune.

Man kan holde sig orienteret på Kolding Kommunes hjemmeside.