Så er EM i håndbold skudt i gang

Klokken 18 tog Rumænien og Tyskland hul på EM-turneringen 2020 med deres opgør i Sydbank Arena i Kolding.

Det er kun 10 dage siden, at det blev officielt, at Kolding Kommune og Sydbank Arena overtog afviklingen af de to grupper C og D, der skulle have spillet deres kampe i Trondheim.

Det satte restriktive norske corona-regler en stopper for.

Nu spilles kampene i Sydbank Arena, der tidligere har lagt gulv til VM i kvindehåndbold i 2015.

Sydbank Arena bliver også spillested for gruppe to i mellemrunden, hvorefter de resterende hold rykker til Herning og spiller semifinaler og finalekampe.

Kom med bag kulissen i TV SYD

Forud for aftenens første kampe i Kolding er gået nogle hektiske dage med forberedelser i både hal og hotel.

Klokken 19.30 kan du på TV SYD se en mini-dokumentar om forberedelserne, hvor seerne tages med bag kulissen.